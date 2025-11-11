西高東低の気圧配置が続いている影響で、内陸の山沿いでは日中も雪が降ったところもありました。仙北市田沢湖の焼山付近に設置されている国土交通省の情報カメラの映像です。映像は11日午後1時45分ごろの様子で、画面右側に見える道路は国道341号です。11日は午前中から雪がちらついていましたが、昼過ぎごろからはカメラの映像でも見えるくらいの雪となりました。雪が積もって真っ白となった道路にタイヤの跡をつけて走る車は、慎