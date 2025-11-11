山形県内で特殊詐欺被害が相次いでいます。 【写真を見る】現金入れた紙袋がいつの間にか持ち去られ...80代女性が775万円だましとられた手口とは？ 警察官が現金を要求することはない！（山形） 先月には、鶴岡市の８０代の女性が現金７７５万円をだまし取られる被害があったということです。 犯人はＮＴＴを名乗り女性に電話をかけ、その後、警察官や検事を装ってカネをだまし取りました。 警察によりますと、先月６日、鶴岡