堀琴音が自身のインスタグラムを更新。10月に開催された国内メジャー「日本女子オープン」で3年ぶりに3勝目を飾ると、その祝勝会が盛大に開かれたことを投稿した。【写真】タテ読みをしたいTシャツはこちら【本人のInstagramより】1枚目は参加してくれた女子プロたちとの記念写真。左から櫻井心那、永峰咲希、有村智恵、堀、原江里菜、安田彩乃、姉の堀奈津佳と仲よしたちが勢揃い。「皆んなお揃いの優勝記念Tシャツ着て お祝いし