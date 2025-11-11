＜Dormy Ladies Cup 最終日（一日競技）◇11日◇上野原カントリークラブ(山梨県)◇6190ヤード・パー72＞マイナビネクストヒロインツアー今季第16戦が終了した。【ライブ写真】信じられないくらい美しい富士山24歳・島袋ひのが1イーグル・8バーディ・1ボギーでツアーレコード更新の「63」をマークし、9アンダーでツアー初優勝を挙げた。先週行われた日本女子プロゴルフ協会最終プロテストで合格した選手は4人出場。佐田山鈴樺が7ア