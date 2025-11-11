11日、株式会社太平洋クラブが中野麟太朗（早大）と11月1日からスポンサー契約を締結したことを発表した。そして、11日付けで中野はプロゴルファーへの転向を発表。11月13日〜16日に開催する「三井住友VISA太平洋マスターズ」にプロとしてデビューする。【写真】今年のプロテスト合格者22人の名前と顔を覚えよう！同社では『Top of the Top 日本が世界へ誇るゴルフクラブへ』をビジョンに掲げ、その一環として世界を目指して羽ばた