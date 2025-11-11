メジャーリーグや日本球界で大活躍した元プロ野球選手の上原浩治が自身のインスタグラムを更新。日本で開催された米国女子ツアー「TOTOジャパンクラシック」で3年ぶりの優勝を飾った畑岡奈紗を祝福した。【写真】テレビ越しに熱烈応援？ 畑岡奈紗の優勝を喜ぶ上原浩治【本人のInstagramより】「やったぁ〜 奈紗ちゃん!! おめでとう」と上原も大喜び。「プレイオフでの戦いも痺れました」と最後まで緊迫した雨の中の戦いを振り返っ