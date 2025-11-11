今年のダービーを制し、10月5日の凱旋門賞で14着だったクロワデュノール（牡3＝斉藤崇）が11日、栗東近郊のノーザンファームしがらきから帰厩した。間宮助手は「いつも通りですね。少し大きくなって、全体的にボリュームアップした感じがします」と柔らかい表情で語った。今後はジャパンC（30日、東京芝2400メートル）を目標に進め、状態次第で出否を決める。態勢が整わなければ、有馬記念（12月28日、中山芝2500メートル