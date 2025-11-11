2022年5月11日に亡くなったダチョウ倶楽部・上島竜兵さん(享年61)の妻でものまねタレントの広川ひかる(55)が11日、自身のブログを更新。上島さんの月命日に撮影したデジタル時計に並ぶ「11月11日11時11分11秒」の“ゾロ目写真”を公開し、「これだけ並ぶとうれしいな」とつづった。広川ひかるのブログより広川は「111111」と題してブログを更新すると「こんにちは！ヤー」といつもの挨拶で切り出し、「11月11日11時11分11秒これ