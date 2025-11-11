東京・板橋区で、横断歩道を渡っていた女性がトラックにはねられ、死亡しました。11日午後0時半過ぎ、板橋区蓮根の西台南交差点で、「トラックと歩行者の事故」と事故を起こしたトラックの運転手から110番通報がありました。警視庁によりますと、70代くらいの女性が青信号の横断歩道を渡っていたところ、左折してきたトラックに巻き込まれ、すぐに病院に搬送されましたが、まもなく死亡が確認されました。警視庁は、運転手の男を過