■これまでのあらすじ母に結婚と海外移住を強く反対され、心を痛める凜。そんな中、弟の金銭トラブルが発覚。弟は社長令嬢との交際中、同棲の話が持ち上がる。高額な家賃を提示され悩む弟は、同僚の“FXで稼げる”という話に飛びつき、軽い気持ちで取引を始める。初トレードでまさかの成功を収め、自信をつけた弟は、あっという間に資金を貯め、母に同棲の報告をする。その矢先、帰省した姉から結婚と海外移住の話を聞き、再び劣等