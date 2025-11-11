テモナ [東証Ｓ] が11月11日大引け後(16:00)に決算を発表。25年9月期の連結経常損益は1億5300万円の黒字(前の期は5800万円の赤字)に浮上し、従来予想の1億4500万円の黒字を上回って着地。なお、26年9月期の業績見通しは開示しなかった。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比5.8倍の2300万円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の1.3％→5.1％に大幅改善した。 株探ニュース