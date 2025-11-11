【モデルプレス＝2025/11/11】お笑いタレントの平野ノラが11月10日、自身のInstagramを更新。娘のヘアアレンジ姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】47歳女性芸人「器用」と話題の4歳娘ヘアアレンジ◆平野ノラ、娘のヘアアレンジ公開平野は「止まらない娘のヘアアイテムとワンパターンなヘアアレンジだけど 毎日しあわせタイム」とつづり、ヘアアレンジを施した4歳になる娘の姿や、アレンジに使う数々のアイテムを公開。たくさん