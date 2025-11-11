3人組テクノポップユニット「Perfume」のあ〜ちゃんこと西脇綾香さんが2025年11月11日、インスタグラムで結婚を発表した。「互いにいろんなことを知っているBest Friendであり...」あ〜ちゃんは、スペインで撮影された自身の写真を添え、「この度、一般男性と結婚しました」と報告した。お相手については、「昔からずっと友達で、互いにいろんなことを知っているBest Friendであり、私のこと、Perfumeのことを心から応援してくれて