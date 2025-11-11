カンボジアの拠点で特殊詐欺に関与したとして日本人のかけ子29人が逮捕された事件で、男5人が再逮捕されました。 組織的犯罪処罰法違反の疑いで再逮捕されたのは、住居・職業不詳の20歳～52歳の男5人です。 警察によりますと5人は今年2月、他の者と共謀して茨城県つくば市の女性（36）に通信会社のカスタマーサポートや警察官などになりすましてカンボジアからうその電話をかけ、現金合わせて3140万