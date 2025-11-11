岡山東税務署 一日署長／武田晴安さん 女子高校生を対象にしたミス・コンテストで2024年にグランプリを獲得した武田晴安（はるあ）さんが11日、岡山東税務署の一日税務署長に就任しました。 武田晴安さんは、岡山県内の高校に通う3年生です。岡山東税務署の荒当城作署長から、たすきをかけられました。 11日からの1週間は国が定めた「税を考える週間」です。武田さんは税の大切さなどをPRしました。 （岡山東税務