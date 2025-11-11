翔太と由紀は、娘のほのかと3人暮らし。翔太は育休を取得した自分を「イクメン」だと周囲に自慢している。しかし、実際は妻に丸投げ状態で…■時代を先取りしたイクメンって⁉翔太が会社の同僚とランチ中のこと。週末。出かける前に、娘のオムツを替えてほしいと頼まれますが、翔太は…なんとか夕食を用意した由紀。翔太が勝手に母親を呼んでいたのです。■ついに妻がキレる！そんなある日、ほのかが熱を出してしまいました。