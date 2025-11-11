袋をくわえたシャンシャン。（１０月２７日撮影、成都＝新華社配信／Ｐａｎｄａ３６５提供）【新華社成都11月11日】中国四川省雅安市にある中国ジャイアントパンダ保護研究センター雅安碧峰峡基地でこのほど、日本生まれのパンダ、シャンシャン（香香）が空き袋をくわえ、好奇心いっぱいの姿を見せた。