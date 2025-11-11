ドル円は午前の円売りで4日の高値をわずかに更新＝東京為替概況 ドル円は午前の市場で米連邦政府機関閉鎖解除に向けた動きが前進したことなどを背景にドル買い円売りとなり、154円49銭と、4日に付けた直近高値154円48銭をわずかながら更新。今年2月以来のドル高円安となった。 米連邦上院議会は1月30日までのつなぎ予算について本会議で可決。同予算案は下院に回り、採決を経て今週中に成立する運びとなっている。米