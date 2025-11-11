５日、黒竜江省伊春市嘉蔭県を流れる黒竜江の水面に浮かぶ氷。（ハルビン＝新華社記者／謝剣飛）【新華社ハルビン11月11日】中国黒竜江省伊春市嘉蔭県で、ロシアとの国境を流れる黒竜江（アムール川）が気温低下に伴い、流氷期に入った。氷塊は凍結前の水面で花が咲くように広がり、雄大な自然景観を形づくっている。５日、黒竜江省伊春市嘉蔭県を流れる黒竜江で撮影した氷。（ドローンから、ハルビン＝新華社記者／謝剣飛）５日