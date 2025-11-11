日本時間１６時００分に英ILO失業率（9月）、雇用統計（10月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 ILO失業率（9月）16:00 予想4.9%前回4.8%（ILO失業率) 雇用統計（10月）16:00 予想4.3%前回4.4%（失業率) 予想N/A前回2.58万件（失業保険申請件数)