ドル円１５４．２５近辺、ユーロドル１．１５６０近辺＝ロンドン為替 ロンドン早朝、ドル円は154.25近辺、ユーロドルは1.1560近辺で推移している。本日これまでのレンジは、ドル円が154.02から154.49まで、ユーロドルは1.1547から1.1565までとなっている。値動きは、ドル円は前日ＮＹ終値154.15を起点とした上に往って来い、ユーロドルは前日ＮＹ終値1.1557を軸とした揉み合いにとどまっている。