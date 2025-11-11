カイオム・バイオサイエンス [東証Ｇ] が11月11日大引け後(16:00)に決算を発表。25年12月期第3四半期累計(1-9月)の最終損益(非連結)は8億円の赤字(前年同期は9.1億円の赤字)に赤字幅が縮小した。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(3Q)の最終損益は2.6億円の赤字(前年同期は3.5億円の赤字)に赤字幅が縮小したが、売上営業損益率は前年同期の-213.2％→-228.0％に急悪化した。 株探ニュース