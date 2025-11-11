【これからの見通し】米議会動向をめぐりリスク選好ムードが優勢、ドル円は１５４円台半ばがポイント 昨日の海外市場では米上院が政府機関閉鎖を終結させる法案を可決した。次は、下院での審議・採決が行われる運びとなっている。報道によると下院は米時間１２日１６時に最初の投票を予定しているという。ただ、時刻については流動的な状況だ。 米議会の一連の動きを受けて米株が急伸した。特にナスダック指数は５