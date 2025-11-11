セブン-イレブンとローソンでは、対象商品をお得にゲットできるキャンペーンを開催しています。今回は2025年11月11日時点で発表されているお得情報をまとめました。まとめ買いでお得にセブンのキャンペーン【ポテトチップス30円引き】11月6日から12日までの期間、対象のカルビー ポテトチップスを1個購入するごとに、次回使える30円引きクーポンがもらえます。対象商品は以下の通り。●カルビー 堅あげポテト うすしお味●カルビー