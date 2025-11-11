JR東日本は来年秋にモバイルSuicaに導入する予定のコード決済サービスについて、1回の決済の上限を30万円にすると発表しました。サービスを拡大するタイミングで、Suicaのイメージキャラクター「Suicaのペンギン」も交代するということです。JR東日本は去年、モバイルSuicaについて、来年秋にサービスを拡充し、コード決済サービスを導入するとしていました。こうした中、きょうの定例会見で、新たにコード決済の上限を30万円にす