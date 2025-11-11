東京証券取引所11日の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が反落した。市場への影響が大きいソフトバンクグループの決算発表を控え、当面の利益を確定させる売り注文が目立った。終値は前日比68円83銭安の5万842円93銭。東証株価指数（TOPIX）は4.16ポイント高の3321.58。出来高は約24億2797万株だった。