歌手の藤あや子さんが自身のXを更新し、冬の訪れの一コマを投稿しています。 【写真を見る】【 ねこ 】藤あや子さんの保護猫「じゃこ天」床暖房に陥落保護当初の “シャー” が3か月後 “何か？” に藤さんは「←保護当初」とテキスト。写真では、タンスの天板と思われる場所で毛を逆立てて激しい怒りを見せているじゃこ天の姿を投稿。 もう一つのテキストでは「→3ヵ月後」として、じゃこ天が明るいベージュのフロー