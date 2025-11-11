11日昼前、三種町の琴丘中学校の近くでクマが目撃されました。琴丘中学校の付近では9日からクマの目撃が相次いでいて、警察が注意を呼びかけています。能代警察署の調べによりますと、11日午前11時20分ごろ、三種町鹿渡字盤若台で、カキの木にクマ1頭がのぼっているのを、巡回中だった町役場の職員が目撃しました。クマの体長は約70センチです。近くの民家までは約30メートル、琴丘中学校までは約100メートルの場所で