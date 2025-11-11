ルックホールディングス [東証Ｓ] が11月11日大引け後(16:00)に決算を発表。25年12月期第3四半期累計(1-9月)の連結経常利益は前年同期比39.5％減の10億円に落ち込み、通期計画の24億円に対する進捗率は42.0％にとどまり、5年平均の61.9％も下回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-12月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比14.8％増の13.9億円に伸びる計算に