重慶市税務局が11月10日明らかにしたところによると、今年1〜9月、中国南西部の重慶市では出国時に税金還付の手続きをしたインバウンド旅行者数が前年同期に比べ518％増え、実際に還付された金額も約5倍に上ることが分かりました。 重慶市は2024年から、購入時に税金を即時還付する出国時税金還付政策「即買即退」サービスの試行を開始しました。今年10月末時点で、同市の出国時免税対応店舗数は258店に増え、うち50店舗は「即買即