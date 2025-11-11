来年2月投開票の県知事選挙に向け、新たな動きです。 新人で会社社長の宮沢 由彦氏が11日、会見を開き、立候補する意向を表明しました。 （宮沢 由彦氏） 「長崎県知事選挙に、立候補することを表明する」 来年2月の県知事選挙に立候補を表明したのは無所属の新人で、食品コンサルティング会社社長の宮沢 由彦氏 58歳です。 千葉県出身の宮沢氏は、前回2022年の県知事選挙に出馬し、石木ダム建設事業の見直しなどを