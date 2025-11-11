SOPHIAの松岡充（54）が9日、自身のインスタグラムを更新。LUNA SEAのSUGIZOからプレゼントされたというジャケット姿を披露した。【写真】「SUGIZO先輩流石です！」黒のジャケット姿でポーズを取る松岡充LUNA SEA主催のロックフェス『LUNATIC FEST.2025』にSIAMSOPHIAとして参加した松岡は、「昨日のラストセッション時の衣装として着させて頂いたライダースジャケット 僕の#LAZARUS の公演の際、#SUGIZO さんが直々に選んで