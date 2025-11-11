Hi-STANDARDが、26日にリリースするミニアルバム『Screaming Newborn Baby』の発売に向けて、新たな施策をスタートさせた。10日に東京メトロ新宿駅で4000枚の“スマートステッカー”を配布したのに続き、全国のCDショップ115店舗での“スマートポスター”掲出がスタートした。【写真】争奪戦必至…!?新曲「Song About Fat Mike」が聴ける“スマートステッカー“スマートポスター”は、NFC（近距離無線通信）機能を搭載した特殊