プロ野球・阪神の佐藤輝明選手が「JERAセ・リーグAWARD」年間大賞を受賞しました。この賞はセ・リーグ公式戦において、『勝利に最も貢献した選手』に贈られるリーグ公式表彰です。選考委員はセ6球団のレジェンドOB6名が務めており、高橋由伸さん、宮本慎也さん、佐々木主浩さん、川上憲伸さん、鳥谷敬さん、前田智徳さんが受賞者を選定しています。佐藤選手は今季139試合に出場し、打率.277、40本塁打、102打点を記録。本塁打と打