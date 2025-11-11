お笑いコンビ「ジャルジャル」の後藤淳平と福徳秀介が１１日、大阪・なんばグランド花月で行われた「なんばグランド花月おかげさまで３８周年豪華スペシャル月間」（３０日まで）の発表会見に出席した。同劇場は３８周年を迎え、週替わりで豪華な公演を行っている。この日は、「極上落語×賞レースチャンピオン祭り×アキ新喜劇ウィーク！〜おもいっきり笑ったらいぃよぉ〜！〜」（１７日まで）の概要を発表した。ジャル