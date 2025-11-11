弁護士ドットコムは『週刊東洋経済』との共同企画で、アンケート調査「弁護士が選ぶベスト弁護士100」をおこなった。9つの専門分野で、弁護士からアンケート（2025年8月31日〜9月16日）でノミネートを募り、各分野20〜30人、計200人をリストアップ。本選として、弁護士を対象とした投票を実施した（9月21日〜10月7日）。投票は1分野につき最大2〜3票までできるものとした（1人に複数票は不可）。調査したのは、（1）刑事、（2）労