香川県教育委員会 香川県教育委員会は、2030年4月の開校を目指している東讃地域の統合高校の「制服」について、近隣の小中学生や保護者を対象にしたアンケート調査を行います。 香川県教委は、生徒数の減少に伴い、さぬき市にある県立の石田、志度、津田の3つの高校を統合し、2030年4月に新たな高校の開校を目指して準備を進めています。統合方法は3学年がそろって開校する「転学方式」を採用します。 2028年度