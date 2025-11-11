◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」固定観念はスクープを逃して、誤報を生むことがある。ソフトバンクがドラフト１位でスタンフォード大の佐々木麟太郎をサプライズ指名して、ＤｅＮＡと競合の末に交渉権を獲得した。当日紙面で予想した「創価大・立石の１位指名」は間違った記事となった。前日の取材で違和感はあった。永井編成本部長は麟太郎について「アメリカまで見に行かせてもらって、ちゃんと調査は進めている。リス