１１日放送の日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、俳優の仲代達矢さん（享年９２）が死去したことを番組冒頭で報じた。コメンテーターで出演のテレビプロデューサー、デーブ・スペクター氏は「光栄なことにお会いして、昔、お出になった映画の話を熱心に話していただいて」と仲代さんとの思い出を振り返ると「『七人の侍』は数秒しか出てないのに、それだけインパクトがあった。それがスタ