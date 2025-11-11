MS&ADインシュアランス グループのMS&ADインターリスク総研が、健康経営セミナー「令和7年度「健康経営度調査」の振返りと今から取り組むべき対策」をオンラインで開催！2025年11月26日(水)に、Zoomウェビナーにて実施されます。「質」と「実効性」を重視する評価基準へと見直された健康経営度調査について、変更点を振り返り、今後のポイントを具体的にお伝えするセミナーです。 MS&ADインターリスク総研 健康経