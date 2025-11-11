初代タイガーマスク主宰「ストロングスタイルプロレスVol.37―THE20thANNIVERSARY―20周年記念大会」は12月4日、後楽園ホールで行われる。対戦カードが発表され、新日本の永田裕志が2度目の参戦が決定。間下隼人とのタッグで“野獣”藤田和之（ノア）＆“悪魔仮面”ケンドー・カシン（フリー）組と激突する。ケンドー・カシンは「参戦にあたってはひとつだけ条件がある。この試合は現時点で現役最後の試合となる。そこで平井