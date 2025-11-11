大学入試の話題が出る季節になってきた。山形県の国立大学・山形大学は、きょう学校推薦型選抜の志願状況を発表した。 【写真を見る】山形大学学校推薦型選抜試験の志願状況・志願倍率を公表令和8年度入学 志願状況は画像で確認してほしい。 また、今回志願状況を発表した学校推薦型選抜Ⅰだけではなく、山形大学は、人文社会科学部人文社会科学科人間文化コース、グローバル・スタディーズコӦ