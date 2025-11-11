お笑いコンビ「レイザーラモン」のRG（51）が11日、TBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜前8・30）に出演。10月13日に閉幕した大阪・関西万博でのエピソードを語った。藤崎マーケットらとともに、カラオケ盆踊りを盛り上げたRG。当初は人が少なかったが、夏頃から徐々に人気に。「藤崎とかレイザーラモンが出る日は人が増えた」と振り返った。「8月とかめっちゃ暑くて。藤崎のトキが言ってたんですけど、涼しく