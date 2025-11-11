三重県は、県にゆかりがある18歳以上の婚活を支援するオンラインマッチングシステム「みえむすび」を立ち上げ、12月1日から登録を受け付ける。県民だけでなく、職場や学校、実家がある人らも対象で、登録や利用は無料。会員登録には、スタッフによる面談や独身証明書などの提出を必須とし、安心な出会いを手助けする。人工知能（AI）が登録情報に基づき、相手を紹介する機能がある。顔合わせから交際成立後まで、ボランティア