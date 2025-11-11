定食チェーン「やよい軒」は、11月18日(火)より「世界共通 NABE FAIR」の第2弾として、『チゲ定食』(930円)と『辛旨チゲ定食』(1,000円)を発売する。海鮮の旨味と信州味噌、コチュジャンを使ったコク深いスープが特徴で、体の芯から温まるメニューとなっている。『チゲ定食』は、やよい軒冬の定番メニュー。信州味噌と本醸造醤油をベースに、唐辛子とコチュジャンの辛さを加え、魚醤、ほたて、えびなどの魚介の旨味を効かせたまろ