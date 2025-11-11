俳優の松尾貴史が１１日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。亡くなった仲代達矢さん（享年９２）に追悼のメッセージを送った。仲代さんと仲代さんの妻・宮崎恭子さんが設立した「無名塾」は同日、公式サイトで「１１月８日土曜日００時２５分、俳優の仲代達矢が、永眠いたしました」と発表。通夜、告別式は近親者で行うとともに、お別れの会の予定はないとした。松尾は「仲代達矢さんの訃報に接した。数回しかお目にかかれなかっ