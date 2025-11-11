【モデルプレス＝2025/11/11】モデルのローラが10日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を披露し、反響が集まっている。【写真】35歳モデルお手製の変わり種コロッケが美味しそう◆ローラ、手料理披露ローラは、「かぼちゃとじゃがいものもちきびコロッケ作り」と書き出し、調理過程の写真をアップ。続けて「パン粉がなかったから米粉であげてみた」「おいしい〜」とこんがりと焼き色のついたコロッケを披露している。◆