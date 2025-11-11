オルタナティブK-POPグループのBalming Tiger（バーミングタイガー）が世代と国境を越えた音楽的交流の場を開く。【写真】Balming Tiger、BTS・RMとコラボ11月11日、Balming Tigerは、日本の巨匠、細野晴臣の代表曲『熱帯夜』を新しくリメイクしたシングル『Nettaiya』をリリースする。今回の作品は、1975年にリリースされた細野晴臣のアルバム『Tropical Dandy』の発売50周年を記念した公式リメイクプロジェクトの最初の公開曲で