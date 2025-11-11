山形県は11日、酒田市の水産加工会社「山形飛鳥」が製造・販売するイカ加工品について、原材料の一部にアルゼンチン産のマツイカを使っているのに国産イカのみを使用しているような表示をしていたとして、山形飛鳥に対し、表示の是正と再発防止対策の実施などを指示しました。