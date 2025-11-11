コーセーのグローバルスキンケアブランド『雪肌精』が、冬の新TV-CM「i Bright.－雪よりも透きとおれ。－」篇を2025年11月13日より全国で放映開始。出演はグローバルブランドミューズのNumber_i（平野紫耀・神宮寺勇太・岸優太）さん。幻想的な雪の世界で繰り広げられる3人の透明感あふれる表情と、美しく輝く肌は必見です♡ Number_iが魅せる雪肌精の新CM「i Bright.」の世界